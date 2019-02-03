شكرا لقرائتكم الأشجار تحاصر مقبرة قرية مجعر بصامطة.. والثعابين تغزو المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية “مجعر” التابعة لمحافظة صامطة بجازان استياءهم وتذمرهم من كثرة الأشجار وكثافتها وانتشار الثعابين التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة لها.

كثرة الأشجار

وتحدث الأستاذ عواجي مدخلي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: “إن أشجار الأراك تحيط بالقرية من ثلاث جهات الشرقية – والجنوبية – والغربية بشكل كبير جداً مما سبب ضيقاً في المقبرة، وأصبحت عملية حفر القبور فيها صعبة جداً بسبب انتشار الأشجار وكثافتها وقد حاولنا تنظيف المقبرة وقطع بعض الأشجار ولكن سرعان ما تنبت مرة أخرى وأيضاً الخوف من الثعابين.

انتشار الثعابين

فيما أضاف حسين مدخلي بقوله “إن هذه الأشجار أصبحت تغطي أكثر من نصف مساحة المقبرة وتحيط بها من ثلاث جهات ناهيك عن تكاثر وانتشار الثعابين فيها وأصبحت تهدد أهالي القرية وخاصة المنازل المجاورة لها، علماً بأنه لا يمر أسبوع كامل حتى نجد ثعباناً في أحواش منازلنا ومن الصعب علينا تنظفيها بسبب قلة الإمكانات.

وناشد أهالي قرية “مجعر” عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة تنظيف المقبرة من هذه الأشجار والرش المستمر للحد من تكاثر وانتشار الثعابين.



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