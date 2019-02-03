شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على الشرقية تستمر حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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