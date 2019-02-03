الان تتابع “الأرصاد” تحذر من استمرار هطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وشمل التحذير منطقة الرياض، الدوادمي، القويعية، والمزاحمية، ويبدأ في تمام الساعة 10:40 صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا بتوقيت المملكة.

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