شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على منطقة مكة حتى غدٍ «الاثنين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف، الدمام)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، تربة، المويه، رنية، ظلم، الخرمة، ميسان، بني سعد، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم (الأحد) وتستمر إلى الساعة الواحدة من صباح غدٍ (الاثنين).

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

من جهة ثانية، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.