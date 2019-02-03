شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الرئيس ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الرئيس ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.