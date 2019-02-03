السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 71 حافظا وحافظة للقرآن الكريم بالجبيل



الجبيل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر "تاج الوقار15" من حفظة كتاب الله، البالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة، لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.

وأعرب مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر، عن شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.

وأشار الجبر إلى أن الحفل سيتخلله توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

// انتهى//

10:47ت م

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الجبيل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر "تاج الوقار15" من حفظة كتاب الله، البالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة، لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.وأعرب مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر، عن شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.وأشار الجبر إلى أن الحفل سيتخلله توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.// انتهى//10:47ت م0028

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