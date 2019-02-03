السعودية اليوم / ‏‏147 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين والمراكز الصحية التابعة له



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

قدّم مستشفى الرين العام، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له، الخدمات الطبية لـ (146.897) مراجعاً، للعام الميلادي المنصرم 2018 ، حيث استفاد ( 65.903 ) مراجعين من الخدمات الصحية للمستشفى بينما راجع (80.994) المراكز الصحية الواقعة في منطقة عمل المستشفى .

وأوضحت صحة الرياض أن قسم الطوارئ في المستشفى باشر ( 36.443) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما أستقبلت العيادات الخارجية (29.460) مراجعاً , وقامت الطواقم الطبية في غرفة العمليات بإجراء (65) عملية جراحية، كما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (70) عملية جراحية.

وأشارت إلى أن مستشفى الرين العام أجرى (49.550) فحصاً حيث أستطاع قسم المختبر فحص ( 48.279)عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء (1.271) فحصاً إشعاعياً.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى بلغ (25) مركزاً صحياً تقدم المستوى الأول من الخدمات الصحية والتي تشمل التطعيمات الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة، ورعاية الأمراض المزمنة وغير المزمنة، إضافة إلى خدمات طب الأسرة والتوعية الصحية للمراجعين .

// انتهى //

10:36ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسقدّم مستشفى الرين العام، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له، الخدمات الطبية لـ (146.897) مراجعاً، للعام الميلادي المنصرم 2018 ، حيث استفاد ( 65.903 ) مراجعين من الخدمات الصحية للمستشفى بينما راجع (80.994) المراكز الصحية الواقعة في منطقة عمل المستشفى .وأوضحت صحة الرياض أن قسم الطوارئ في المستشفى باشر ( 36.443) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما أستقبلت العيادات الخارجية (29.460) مراجعاً , وقامت الطواقم الطبية في غرفة العمليات بإجراء (65) عملية جراحية، كما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (70) عملية جراحية.وأشارت إلى أن مستشفى الرين العام أجرى (49.550) فحصاً حيث أستطاع قسم المختبر فحص ( 48.279)عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء (1.271) فحصاً إشعاعياً.يذكر أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى بلغ (25) مركزاً صحياً تقدم المستوى الأول من الخدمات الصحية والتي تشمل التطعيمات الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة، ورعاية الأمراض المزمنة وغير المزمنة، إضافة إلى خدمات طب الأسرة والتوعية الصحية للمراجعين .// انتهى //10:36ت م0025

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.