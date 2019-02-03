السعودية اليوم / " الأرصاد " : استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية ، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

// انتهى//

10:01ت م

0016



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية ، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.وتبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.// انتهى//10:01ت م0016

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