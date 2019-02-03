السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من بيت لحم



بيت لحم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، خمسة فلسطينيين جنوب وشرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم ،أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حاتم جبر ديرية وولديه يوسف وموسى ، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه فيما جرى اعتقال الشابين محمد نايف أبو مفرح ، ومحمد سليمان أبو مفرح ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

// انتهى //

09:59ت م

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بيت لحم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، خمسة فلسطينيين جنوب وشرق بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم ،أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حاتم جبر ديرية وولديه يوسف وموسى ، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه فيما جرى اعتقال الشابين محمد نايف أبو مفرح ، ومحمد سليمان أبو مفرح ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.// انتهى //09:59ت م0015

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