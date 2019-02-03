السعودية اليوم / "تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري" ندوة علمية بنجران غداً



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر" غداً، ندوة علمية بعنوان "تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري"، وذلك بجامع العلم في حي الضيافة.

وتأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع ضد الغلو والتطرف.

// انتهى //

09:52ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر" غداً، ندوة علمية بعنوان "تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري"، وذلك بجامع العلم في حي الضيافة.وتأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع ضد الغلو والتطرف.// انتهى //09:52ت م0012

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