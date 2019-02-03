شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى في حادث خروج قطار عن القضبان بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم السكك الحديدية الهندية سميتا فاتس شارما، إن 11 عربة من قطار سريع كان في طريقه إلى نيودلهي خرجت عن القضبان بمنطقة فايشالي بولاية بيهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم مما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات ومحاصرة الركاب بداخلها.
وأشارت إلى أن فريق من القوة الاتحادية لمواجهة الكوارث والشرطة المحلية وقوات الإطفاء تمكنوا من إنقاذ معظم الركاب ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتسعة منهم في حالة حرجة.
من جهته أوضحت هيئة السكك الحديدية في بيان لها أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما يكون نجم عن كسور في القضبان.
وتم إلغاء رحلات ثلاثة قطارات كان من المقرر أن تمر على نفس الخط، كما جرى تحويل مسار قطارات أخرى.
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