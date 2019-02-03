شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية بجامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الكلية أن الدورات المخصصة للنساء تضمنت السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية, وأساسيات صيانة الجوال, وخدمة العملاء, والفن التشكيلي بالوسائط المتعددة, إضافة إلى دورة جرائم الكمبيوتر وكيفية حماية النظام والمخصصة للرجال والنساء.
ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.
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