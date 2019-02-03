شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى الخامسة مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية ، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وذلك في مناطق الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.