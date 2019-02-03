شكرا لقرائتكم توضيح من الجوازات حول تسليم القادمات للعمل بمطار الرياض : من اختصاص مكتب العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني مقدمة من الجوازات عبر منصة “أبشر”، ولكن تسليم القادمات للعمل في مطار الملك خالد الدولي من اختصاص مكتب العمل والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن عبر حساب الجوازات في تويتر قال فيه: “مكتوب في التصميم أن مطار الملك خالد الدولي من اختصاص مكتب العمل ؟ هل هذا يعني أن الخدمة مقدمة من الجوازات أو مكتب العمل ؟”.

وتفاعلت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي قالت خلالها “أهلاً بك، خدمة التفويض الإلكتروني مقدمة من الجوازات عبر منصة أبشر ولكن تسليم القادمات للعمل في مطار الملك خالد الدولي من اختصاص مكتب العمل والتنمية الاجتماعية. نسعد بتواصلك”.

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