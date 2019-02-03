شكرا لقرائتكم بالصور.. صابون زيت الزيتون يحلِّق بأنامل جوفية نحو العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

بأنامل نسائيةٍ جوفيةٍ محترفةٍ تتم صناعة الصابون بزيت الزيتون كأحد استخدامات هذه الشجرة الطيبة المباركة.

ويوصي خبراء التجميل والبشرة بهذا النوع من الصابون كونه مفيدًا للبشرة ويمنحها رطوبةً ونضارةً لا تكاد توجد في أنواع الصابون الأخرى كما أنه يحمي البشرة من علامات التقدّم في السن ويزيل آثار المكياج.

وقد استُخدِم هذا الزيت منذ القدم وأثناء زيارة الشيخ شخبوط آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة اطلع على مراحل هذه الصناعة الحديثة والتي تدرُّ أرباحاً مجزية فيما لو تم استغلالها وأبدى إعجابه بما رأى وعلى هامش تلك الزيارة تلقت كلية التقنية للبنات بالجوف دعوةً من وزارة الثقافة الإماراتية لاستضافتها بدولة الإمارات وإقامة دورات تدريبية عن صناعة الصابون باستخدام زيت الزيتون ومشتقاته للاستفادة من هذه الصناعة التي باتت علامةً حصريةً لمنطقة الجوف.

ورغم كل ذلك لا زالت تلك الصناعة تحتاج الدعم لتصل إلى العالمية عن طريق التوسع في منح القروض للأسر التي تمتهن هذه الصناعة حتى لا تندثر ولن ينفع البكاء على اللبن المسكوب وقتها.

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