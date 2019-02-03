شكرا لقرائتكم فيديو.. منظر بديع لمدینة الدمام لیلاً من داخل قمرة طائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدمام

وثق مقطع فیديو متداول، تصويراً جوياً لمدينة الدمام، التقط لیلاً من داخل قمرة طائرة، أبرز منظراً خلاباً للمدينة من الأعلى.

وظهرت في المقطع، معالم المدينة التي تزينت بعشرات المصابيع وترتيب المخططات السكنیة والمسطحات المائیة، ومنظراً رائعاً للكورنیش.

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