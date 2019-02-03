شكرا لقرائتكم فيديو.. ممرضة سعودية تساعد مريضاً مقعداً على صعود الدرَج بكلمات محفزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نال مقطع فیديو متداول لممرضة سعودية تساعد أحد المرضى المقعدين على الصعود إلى الدور الأعلى بطريقة تحفیزية، استحسان وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الممرضة، التي تعمل أخصائیة علاج طبیعي بقسم إصابات الحبل الشوكي في مدينة الأمیر سلطان الإنسانیة، وهي تساعد الشاب المقعد على الصعود محاولة طمأنته وتحفیزه بالقول: “لا تخاف أنا وراك”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.