شكرا لقرائتكم معلم يعتدي على طالب بالمدينة.. والتعليم تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة فتحت إدارة التعلیم بمنطقة المدينة المنورة تحقیقاً في واقعة اعتداء معلم لمادة اللغة العربیة على طالب بإحدى مدارس تحفیظ القرآن الكریم. وأكد مدیر الإعلام والاتصال بإدارة تعلیم المدینة المنورة عمر برناوي، أن المدیر العام وجه بتشكیل لجنة مختصة للتحقیق في الحـادثة ورفع النتائج بعد انتھاء التحقیقات. وأشار برناوي إلى أن مدير المدرسة أكد وقوع الواقعة بالفعل وباشر التحقيق في الواقعة.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر معلم يعتدي على طالب بالمدينة.. والتعليم تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.