الان تتابع أمانة الرياض تزيل مخيمات مخالفة وحواجز خرسانية بالروضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الروضة، اليوم، حملة إزالة التلوث البصري، في أحياء شرق الرياض.

وأجرت الأمانة عددا من الإزالات لمخيمات مخالفة، وكذلك ازالة حواجز خرسانية من عدد من المواقع.