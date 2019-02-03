التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 – طلبات النقل الجديدة عبر رابط نظام فارس

ننشر لكم الآن كافة التفاصيل عن نظام فارس في المملكة العربية السعودية، وتعد التكنولوجيا الحديثة أداة قوية من الأدوات التي بدأت المملكة العربية السعودية في دمجها داخل التعليم حيث أن التكنولوجيا متعددة الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها إدارة العملية التعليمية حيث أن التعليم من أكثر الأشياء التي تهتم بها المملكة خاصة هذه الفترة بعد دخول نظام نور الإلكتروني.

ونظام فارس وغيرها من الأنظمة الفرعية التي ركز عليها التعليم داخل المملكة العربية السعودية ولذلك ننشر لكم عبر موقعنا كل ما يخص خدمة فارس الإلكترونية التي قامت بخدمة الموارد البشرية والموظفين وجميع الإداريين داخل التعليم السعودي وهو أهم وأبرز الخدمات الذاتية التي ظهرت في التعليم داخل المملكة .

رابط تسجيل الدخول لنظام فارس الإلكتروني للاستفادة من خدمة التسجيل الإلكترونية لعام 1440 هجرياً

من الجدير بالذكر أن نظام فارس يقدم الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفين المدارس السعودية بجميع مسمياتها حيث يتم من خلال هذا النظام دخول المعلمين والاستعلام عن الكثير من المعلومات التي تخصهم مثل الراتب أو طلبات تقديم الإحارات وتقديم بلاغات بعد الإجازة ولك مجموعة كبيرة من الروابط في هذا المقال تتيح لك الدخول ومعرفة كل التفاصيل التي ترغب في معرفتها: