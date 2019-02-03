رابط نتائج قياس 1440 – استعلام عن نتيجة اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات

وفرت المملكة العربية السعودية موقع يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية بشكل ميسر وسهل وذلك للدخول والتسجيل في امتحانات القدرات العامة للمعلمين والمعلمات داخل المملكة حيث أن المركز الوطني الخاص بموقع قياس أعلن بشكل رسمي عن الإعلان رسمياً عن نتائج قياس كفايات جميع المعلمين والمعلمات وذلك من خلال تسجيل الدخول برقم السجل المدني كما صرح أن اختبارات قياس الورقية هي الأخرى سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الرصد والتصحيح مباشرة بعد انتهاء الامتحانات بثلاثين يوماً.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الألية التكنولوجية الأولى المستخدمة في قطاع تعليمي حيث أن المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة دمجت أدوات التكنولوجيا في جميع المجالات لتقدم الخدمة بشكل أسهل و أسرع ويفيد جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولكم في موقعنا نهتم بنشر كل ما يخص تطورات التعليم السعودي وأحدث النظم المستخدمة فيه الآن ولك في هذا المقال مجموعة من روابط رسمية تتيح لك استعلام نتائج قياس الرسمي.

رابط استعلام نتائج قياس الرسمي

للدخول المباشر على.. رابط الاستعلام المباشر عن نتائج قياس

المركز الوطني للقياس مكن المستخدمين من الإطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها ورفعها على الموقع بشكل رسمي كما أمن صلاحيات الدخول حيث أنها متاحة لجميع المعلمين المعلمات ولكن بإدخال بعض البيانات السرية التي تضمن لهم حماية وأمن معلوماتهم مثل رقم السجل المدني للمعلم أو المعلمة الراغبين في معرفة النتائج الخاصة بامتحاناتهم وكأي نظام إلكتروني يسمح لك بإدخال وتخصيص كلمة مرور يمكن من خلالها زيادة الأمان والحماية لحسابك وعليك بتذكرها جيداً حيث أن النظام أتاح للمستخدمين إمكانية استرداده في حالة نسيان كلمة المرور التي سبق الدخول بها وذلك بالرقم الخاص بالسجل المدني حيث أنه نظام متقن يعمل وفق للوائح وتعليمات واضحة يمكن من خلالها الاستعلام والبحث والتسجيل بكل سهولة.

خدمات نظام قياس الإلكتروني:

يوفر نظام قياس الإلكتروني الكثير من الخدمات والعروض الأخرى التي يمكنك استغلالها والتعامل معها مباشرة عند دخولك النظام وذلك من خلال إنشاء حساب جديد أو التسجيل في الاختبارات المفتوحة على النظام ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يعمل كمنظومة تعليمية متكاملة بالإضافة لأنه يوفر لك الخدمات وصلاحيات معينه فلابد من سداد مبلغ مالي أو رسوم مالية خاصة به.

والتواصل مع الدعم الفني في حالة عدم معرفة خط السير الصحيح حيث أن الدعم الفني الخاص بالنظام وفر لك رقم خاص للتواصل معه وتيسير جميع الخدمات بمكالمة هاتفية يصلح من خلالها الأخطاء التي واجهتك في التعامل مع النظام حيث أن جميع تلك الصلاحيات سبق ذكرها في التكنولوجيات المستخدمة في التعليم السعودي والمصالح الحكومية والخدمية الأخرى التي عملت على دمج التكنولوجيا في خدماتها.

ومن خلال موقعنا الرسمي ننشر لك كل ما يخص المركز الوطني للقياس حيث أن الرابط الرسمي للمركز يتيح لك دخول سهل وسريع عليه ومعرفة كل ما تريد سواء في استغلال الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها أو تأدية الامتحانات أو متابعة الإعلان عن النتائج فور ظهورها.

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامه من خلال رقم الهوية:

يمكنك الآن الدخول على موقع قياس للقدرات العامة ومعرفة نتائجك بإستخدام رقم الهوية الخاص بك أو بعض البيانات الشخصية التي سبق لك وسجلت دخولك بها مثل ( السجل المدني – كلمة السر- اسم المستخدم) حيث أن الاختبارات تنتهي مباشرة ويتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتنقيح لتعلن بعد الانتهاء بثلاثين يوماً كما يتيح المركز فرص الدخول مرة أخرى لتحسين درجاتك التي حصلت عليها وذلك من خلال خمس محاولات للدخول في كل مره ترغب فيها بتحسين أدائك والمرة السادسة لا تتاح لك إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بداية من اجتيازك للامتحان الأول ولك في هذا الموقع كل ما تريد متابعته ومعرفته عن هذا النظام الشامل.

خدمات موقع قياس الإلكترونية:

يقدم موقع قياس الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتمثل في الأتي: