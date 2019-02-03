رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية بعد الزيادة الأخيرة 1440 للجدد والمقيمين

ننشر لكم الآن رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية بعد الزيادة الأخيرة في عام 1440 هجريًا وذلك للأشخاص المقيمين والجدد، تشهد المملكة العربية السعودية بعض التغييرات التي فرضتها على القادمين للمملكة أو المقيمين فيها حيث يتم إصدار ما يسمى بالتأشيرة التي يتم من خلالها دخول المملكة العربية السعودية ولك في هذا المقال كل ما يخص رسوم التأشيرات لعام 1440 هجرياً وكل ما يخص إجراءات الدخول والخروج من المملكة بالتفاصيل.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

حيث أن السماح بالزيارات العائلية في المملكة العربية السعودية تمر هذه الفترة بالكثير من الإجراءات من خلال موافقة مجلس الوزراء الذي يقوم برئاسته السيد محمد ابن نايف والذي اختص بعرض كل ما هو جديد عن رسوم التأشيرات لجميع المواطنين الذين يريدون الدخول للمملكة العربية السعودية وذلك كان بموافقة من وزارات الاقتصاد السعودي والتخطيط ووزارة المالية حيث أن جميع هذه الوزارات عملت معاً لدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وذلك يأتي في إطار زيادة رسوم الزيارات العائلية على الراغبين في استخراج التأشيرات وهذه التأشيرة تسمح لهم بالدخول والخروج من المملكة العربية السعودية ويتم ذلك كالعادة من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يمكن إتباعها لمعرفة الأوراق الرسمية والمستندات التي يجب تقديمها بالإضافة للرسوم المقرر دفعها.

رسوم تأشيرات عام 1440 للقادمين داخل المملكة العربية السعودية والقائمين فيها:

تعد رسوم التأشيرة في السعودية التي رفعت هذا العام تعد خطوة أساسية ضمن منظومة كبيرة في المملكة العربية السعودية التي تهدف للنهوض بالمملكة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وهذه الخطة تهدف للتغيير الذي من شأنه تحقيق خطة 2030 وهذا من أجله فرض الرسوم على المجالات المختلفة لزيادة موارد الدولة بغض النظر عن الموارد النفطية التي تخرج من هذه المنظومة ويتم تنظيم إجراءات استخراج هذه التأشيرة من قبل الحكومة السعودية بمنتهى التنظيم والتجهيز وذلك بالتعاون مع الكثير من المنظمات المسؤولة عن إدارة هذه العملية ولك في هذا المقال كل ما يخص الرسوم وأنواعها التي تم فرضها من قبل ولي العهد الملك محمد بن نايف:

أولا:

رسوم الدخول للمملكة مره واحده وذلك يسمى داخل المملكة العربية السعودية نظام الإستقدام وهذا خصص له مبلغ مالي يصل إلى 2000 ريال سعودي بالإضافة لرسوم أخرى لدخول المملكة تصل إلى 2000 ريال سعودي أيضاً ليصبح إجمالي رسوم دخول المملكة ما يقرب ال 4000 ألاف ريال سعودياً وذلك تدفع مره واحده للدخول للمملكة للمرة الأولى.

ثانياً:

رسوم الدخول المتعدد وهذا يسمى داخل المملكة بالزيارات حيث يتم دفع مبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ألاف ريال سعودي لكل زياره وإذا كانت لمدة سنه يتم دفع خمسة ألاف ريال سعودي بينما سنتين يدفع ثمانية ألاف ريال سعودي وهذه من الطرق التي يسعى إليها بعض الأشخاص للدخول للمملكة.

ثالثاً:

رسوم المرور على المملكة أثناء السفر يتراوح ثلاثة ألاف ريال سعودي.

رابعاً:

رسوم مغادرة المملكة عبر الميناء وتساوي خمسون ريال سعودي.

خامساً:

رسوم المغادرة والعودة للمملكة العربية السعودية والتي تكون خلال ستون يوماً بمئتان ريال أو ست شهور بمئتان ريال لأول شهرين ومئة ريال لكل شهر لتصل ستمائة ريال لمدة سته شهور.

سادساً:

هناك رسوم لمغادرة المملكة العربية السعودية والعودة لها لمدة ثلاثة شهور تصل إلى خمسمائة ريال وكل ثلاثة شهور يتم دفع مئتان ريال.

كما يذكر أن السلطات السعودية تخصص رسوم إضافية على الوافدين وعلى كل شخص مرافق معه حيث يتم جمع هذه الرسوم جميعها من النصف الثاني لعام 2018 ولم تقدم حتى ألان المملكة تصريحات جديدة لتخفيض الرسوم الخاصة بالزيارات العائلية السعودية لتصل خمسمئة ريال بدلاً من 2000 ريال وذلك كان للتخفيف على الوافدين.

عمالة مكاتب وشركات.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذه الأثناء تعمل المملكة على تقديم الزيارات العائلية وذلك بسرد مجموعة من الشروط مثل طلب تقديم الزيارة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية ويتم تصديقه من مكتب الغرف التجارية التابع للمملكة أيضاً.

الجنسيات المعفاة من الإبعاد

ويذكر أن المصريين هم أكثر الجنسيات التي تتواجد داخل المملكة العربية السعودية حيث يعملون في جميع المهن داخل المملكة وهذا أثر عليهم بالسلب والشرط الأخر يتمثل في أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة شهور ويتم تصوير الصفحات الرئيسية فيه ومن المعروف أن هناك رسوم يتم دفعها لطلب الزيارة العائلية ولابد من توفير إثبات صلة القرابة سواء كانت أمه أو زوجته أو أخته أو غير ذلك مع توفير المستندات التي تؤكد هذه الصلة مثل شهادات الميلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أحدثت نقلة تكنولوجية كبيرة الفترة الأخيرة وذلك من خلال إدخالها في جميع المجالات سواء في التعليم أو العمليات الاجتماعية أو الخدمات الأخرى وذلك لا يبعد كثيراً عن موضوعنا حيث أن موضوع الزيارات العائلية حيث حاولت المملكة العربية السعودية بتسهيل جميع الإجراءات من خلال إدخال أليات التكنولوجيا في خدمة الموظفين والمواطنين أيضاً.

ومن هذه الخدمات نظام أبشر ونظام مقيم وهي خدمات حديثة وفرتها المملكة لتيسر الكثير من الخدمات الإلكترونية على جميع الوافدين والمقيمين وهذه الخدمات توقر تقديمات طلب تأشيرة للزيارات السعودية.