تسجيل سند الزواج – شروط التسجيل في مبادرة سند للزواج محمد بن سلمان للمتزوجين

ننشر لكم كافة التفاصيل التي تخص تسجيل سند للزواج وكذلك كيفية التسجيل والانضمام لرابطة الدعم من أجل مبادرة سند محمد سلمان للزواج، بدأت المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة بإصدار مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة بكل ما يخص المواطنين السعوديين في جميع القطاعات والمجالات المختلفة وكان أبرزها الخدمات الاجتماعية وكان أخرها ما يسمى بمبادرة الزواج التي أصدرها الأمير محمد بن سلمان مطلقاً عليها برنامج سند للزواج والذي يسعى في تنمية مجالات اجتماعية غير ربحيه لتمكن المواطنين والمواطنات للوصول لحياة كريمه واستقرار لجميع الراغبين في الزواج وهناك شروط لهذا البرنامج وتقديم لهم الدعم المالي الكامل وتتمثل هذه عدة شروط.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة اجتماعية باحته الهدف منها الحصول على الحياه الكريمة لجميع المواطنين السعوديين وتخفيف جميع الأعباء التي فرضها الزواج عليهم خاصة في توفير كل احتياجات الزواج لغير القادرين والذين تنطبق عليهم الشروط السابقة وتعد هذه المبادرة هي الأول من نوعها في المملكة العربية السعودية والتي تندرج من خلفها مساهمات أخرى تخدم جميع الفئات وجميع الأشخاص السعوديين المقبلين على الزواج وهذه المبادرة قام بها الأمير محمد بن سلمان والذي أطلقها لإحداث التنمية الاجتماعية بطريقة غير ربحية حيث أن المتقدمين لا يدفعون أي رسوم ولكن الفكرة هي توفر عدة شروط طرحتها المنظمة لجميع المواطنين الحق في التقدم في حالة تحقق الشروط السابقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال الأوراق الرسمية التي تقدم للجهات المسؤولة ولك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن برنامج سند وانطلاقته الجديدة للمواطنين السعوديين.

شروط تسجيل سند الزواج

أن ينتمي الزوج أو الزوجة الراغبين في الزواج من تنظيم هذا البرنامج للجنسية السعودية.

أن لا يقل عمر الزوج عن (21-40) عاماً والزوجة لا تقل عن (18-40) عاماً ويشترط أن يكون هذا الزواج الأول للرجل.

أن يحصل المتقدمين للزواج من خلال هذا البرنامج على شهادة الثانوية العامة وهذا كحد أدنى.

أن يمر على عقد زواجهم ما لا يقل عن عام من تاريخ التقديم لبرنامج سند.

أن يكون دخل الزوج لا يتجاوز الأربع ألاف ريال سعودي.

ألا يزيد مهر الفتاة عن خمسون ألف ريال سعودي.

أن يتم الزوج دورة الوعي المالي والحصول على ما لا يقل عن ستون في المئة في الدورة.

أولوية المتقدمين لهذا البرنامج تكون من فئات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.

يمكنك الدخول والتقديم والتسجيل في هذه المبادرة من خلال هذا الرابط الرسمي: https://snad.org.sa/marriage

تسجيل سند للزواج

كما يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طرق التقديم لهذه المبادرة المقدمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تستهدف فئات معينه في المجتمع السعودي خاصة الذين تزوجوا حديثاً ومن الجدير بالذكر أنها مبادرة اجتماعيه غير ربحية ولا تنتمي لأي مؤسسه حكومية فهي مبادرة شخصية صادرة عن سمو الأمير وتتم خلال أليات وشروط واضحه للجميع ويتم التسجيل من خلال رابط ( تسجيل سند محمد بن سلمان).

وانطلاقاً من هذا المقال يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظة الله يعمل في هذا البرنامج لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية بجميع الطرق المختلفة والتي تحقق لهم الكثير من الخدمات الاجتماعية وتوفر لهم الأمان والاستقرار من خلال هذه المنظمة والفكرة التي طرحها سموه والتي تلمس معظم فئات الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يسمون بمحدودي الدخل بحيث يقل دخلهم عن أربعة ألاف ريال سعودي.

وهذه المبادرة موجهه للمجتمع السعودي على وجه الخصوص ولجميع المواطنين السعوديين ويقدم هذا البرنامج الكثير من المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيقها على جميع المواطنين دون الاقتصار على العطاء المالي المباشر وفي هذه الأثناء يبدأ فريق العمل في التحضير والإعداد لكل ما تتضمنه هذه المبادرة وفقاً لما قامت به التوجهات الحكومية التابعة لسموه والقوانين والتعليمات التي أصدرها على هذا النظام.

والتسجيل فيه ومن الجدير بالذكر أن العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية التي ينص عليها عام 2030 أن هذه المبادرة انطلاقة كبيرة لتطبيق هذه الرؤية وتضمن توفير تنمية اجتماعية وهذا إتباع لتقاليد الدين الإسلامي والحث على الزواج والعفة وهذا ما سعى له الأمير أثناء إعداده لمثل هذه المبادرة.

ومن أبرز الأهداف التي يسعى الأمير محمد بن سلمان هي حث الشباب السعودي على الزواج وتحفيز قدراتهم على العمل والتمكن من بناء أسرة وتحفيز العيش بسلام واستقرار وهذه المبادرة تنتمي للكثير من الجهات المختلفة التي سبق أن أعلن عنها سمو الأمير والتي تسعى هي أيضاً للتطوير في المجتمع السعودي وفي عيش مواطنيه مثل ( دعم المؤسسات الخيرية من خلال التبرعات والدعم المالي المقدم لهم من سموه ) ( إطلاق سراح سجناء المملكة ) ( وبناء المساجد وتطويرها والعمل على تحديث كل ما يخص بيوت الله ).

وعليك متابعة موقعنا باستمرار للحصول على كل ما يخص هذه المبادرة والإطلاع على الروابط الرسمية التي يمكنك من خلالها الدخول والتسجيل ومعرفة كل شروط التقدم لها ومتابعة أخر الأخبار أول بأول.

تغريده المغماسي على صفحته في تويتر منشداً في برنامج سند للزواج:

قام المغماسي بتغريده على حسابه الشخصي في تويتر مشيداً لبرنامج سند للزواج قائلاً ” برنامج سند محمد بن سلمان يعد امتداد للأيادي البيضاء عرف بها سمو الأمير ولي العهد ” واستكمل تغريدتة في دعاء لسموه قائلاً نسأل الله أن يتقبل منه وينفع البلاد والعباد بهذا البرنامج الخيري المبارك فيه ” كما قال الداعية عائض القرني بأن مكرمة جديدة تضاف لمكرمات سمو العهد الأمير محمد بن سلمان داعياً الله بأن ينفع بهذا العمل شباب الوطن وأن يكون دعماً إيجابياً لهذا الجيل الصاعد شاكراً سمو الأمير عن ذلك.

ويذكر أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية بالتحدث عن هذه المبادرة متمنية للجميع أن تكون هذه المبادرة أساس وبداية جديدة لجميع المواطنين والشباب السعوديين وهذه المبادرة تم الكشف عنها يوم الأحد وقالت أن هناك دعماً مالياً للمستفيدين من هذه المبادرة والتي سميت سند الزواج وأكدت أن هذه المبادرة غير حكومية وقام البرنامج بالإعلان عن هذه المبادرة بالإضافة لعدم تحديد وجه الصرف فيه ويمكن لكل شخص متقدم في هذه المبادرة إدارة الدعم لما يناسب احتياجاته وأكد سمو الأمير أنه لم يتم تحديد الدعم الذي سيقدم للمتقدمين والمستفيدين من النظام حيث أن هذه المبادرة ليست تابعة لأي مؤسسة حكومية والقائد والممول الوحيد لها هو سمو الأمير ولي العهد الذي ينفق ويمول هذه المبادرة من حسابه الشخصي.

طريقة التسجيل داخل هذه المبادرة:

يمكنك الدخول والتسجيل على هذه المبادرة من خلال الرابط الرسمي https://snad.org.sa/marriage يتم الدخول من خلال هذا الرابط وإنشاء حساب خاص بك جديد من خلال ملئ استمارة الدخول والتسجيل ببعض البيانات الشخصية الخاصة بك مثل :