دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إدارة تعليم مكة المكرمة ترفض إعادة مديرة مدرسة إلى منصبها

في قصة تعدّت فصولها قصص "ألف ليلة وليلة" لا تزال المعلمة ماجدة شافعي تنتظر من إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ ثلاثة أحكام شرعية، صادرة ضدها من ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» وواجبة التنفيذ لمصلحتها.

وكانت "عاجل" في 2 شعبان 1439هـ- 8 مايو 2018 م- انفردت بنشر إحدى هذه الأحكام تحت عنوان "تم تحويلها لمعلمة صف منذ 4 سنوات.. "ديوان المظالم" يعيد مديرة ابتدائي لمنصبها.. و"تعليم مكة" يوضّح موقفه".

والمدهش في الأمر أنَّ إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة، وعلى لسان المتحدث الرسمي للإدارة، قد صرَّحت في حينها لـ"عاجل"، بأنّ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية والإدارية، وفيما يخص المعلمة ماجدة شافعي التي صدر لها حكم من المحكمة الإدارية يتضمن محو عقوبة الإنذار، فقد صدرت التوجيهات إلى الإدارة القانونية في تعليم مكة المكرمة بتنفيذ الإجراءات النظامية لتنفيذ الحكم الصادر، وجارٍ حاليًا العمل على ذلك.

وكان زوج المديرة السابقة للابتدائية الرابعة بحي الكعكية في مكة المكرمة ماجدة شافعي، اتهم مسؤولي وزارة التعليم بالمماطلة في تنفيذ حكم شرعي، صدّقت عليه المحكمة الإدارية بديوان المظالم، يقضي بإلغاء تحويلها لمعلمة صف، بينما أكدت "تعليم مكة" أنه تمّ تحويل الموضوع للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وعلمت "عاجل" أنّ المحكمة الإدارية أصدرت ثلاثة صكوك ضد تعليم مكة وكلها مصدقة ومتوجبة التنفيذ وهي كالتالي: في 3-2-1439هـ القضية رقم "نحتفظ بالصك ورقم القضية"، ونص الحكم "محو عقوبة الإنذار"، وفي 7-1-1440هـ قضية رقم "نحتفظ بالصك ورقم القضية" ونص الحكم "إلغاء قرار حرمان العلاوة لعام كامل"، وفي 15-2-1440هـ القضية رقم "نحتفظ بالصك ورقم القضية" ونص الحكم "محو عقوبة حسم خمسة أيام".

والمضحك والمبكي في نفس الوقت علي هذه القصة المثيرة والتي لاتزال "شافعي" تتساءل من هو الشخص الذي يعمل في الخفاء ضدي بتعليم مكة؟! ولا يستطيعون تنفيذ الأحكام الشرعية من أجله؛ حيث أمضت بالتعليم أكثر من 25 عامًا منها نحو 14 عامًا في مجال الأعمال الإدارية.

وذُهِلت عندما وردها رسالة من التعليم على جوالها نصها "لم تنطبق عليك الشروط" عندما قدمت على إشراف نشاط طالبات؛ بينما مسؤولو التعليم علّلوا السبب بعدم اجتيازها الاختبار، بينما هي لم تدخل الاختبار من الأساس؛ وكذلك مسؤولات التعليم علّلوا السبب بتخصصها ولم يتم القبول؛ ولسان حالها يقول: أصدق مين فيهم؟؟؟؟

وكشفت مصادر "عاجل" بأنّ إمارة منطقة مكة المكرمة خاطبت إدارة التربية والتعليم بمكة حول قضية المعلمة "شافعي" في 22-4-1439هـ وتمّ الرد علي الإمارة في حينها بأن تنفيذ الحكم قيد الإجراء؛ وحتى هذه اللحظة لم ينفذ الحكم ولا الأحكام الأخرى؛ وقد مرَّ على قضية المعلمة 3 وزراء تعليم وهي لاتزال تنتظر الإنصاف!!!!