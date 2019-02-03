دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تنفيذًا لمبادرة الملك سلمان الجوف عاصمة للطاقة المتجددة

ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنَّ منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح.

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحقيق زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة.

وحظيت منطقة الجوف خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتدشين مشروع سكاكا لاستغلال الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي يمثل أول مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المنبثق من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويهدف إلى زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة المُستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.

وتقدر تكلفة إنشاء مشروع سكاكا بنحو بليون ومائة وخمسة وعشرين مليون ريال (300 مليون دولار)، فيما تبلغ طاقته 300 ميجاواط، وسيُغذي نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويوفر نحو 930 فرصة عمل في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، ويتوقع أن يُسهم بنحو 450 مليون ريال (120 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، الذي ستبلغ طاقته 400 ميجاواط، ويستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.