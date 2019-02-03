، حصر الآباء الرافضين تطعيم أبنائهم تمهيداً لإحالتهم للجهات النظامية ،

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علمت "الخليج 365" أن وزارتيْ التعليم والصحة تعملان على حصر أولياء أمور الطلاب الرافضين تطعيم أبنائهم، بعد حثهم على استكمال التطعيمات والرفع بأسمائهم لتوجيهها للجهات المختصة؛ حيث يصنف رفض تطعيم الأطفال ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري، الذي يعاقب عليه النظام.
وقالت المصادر: إن وزارة الصحة -ممثلة في الرعاية الصحية الأولية- ذكرت أن نسبة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس انخفضت، وطالبت بضرورة حث أولياء الأمور على استكمال تطعيمات أبنائهم.. وفي حال وجود رفض أو تأخر في التطعيم يتم حصر أولياء الأمور، وتسجيل أسمائهم والرفع بها لإحالتها للجهات النظامية؛ لأن ذلك يصنف ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري الذي يعاقب عليه النظام؛ برغم تقديم وزارة الصحة لمبادرات لتحفيز المدارس ورواد الفصول وطلاب الصف الأول الابتدائي لاستكمال تطعيماتهم.
حصر الآباء الرافضين تطعيم أبنائهم تمهيداً لإحالتهم للجهات النظاميةعبدالله السالم الخليج 365 2019-02-03
علمت "الخليج 365" أن وزارتيْ التعليم والصحة تعملان على حصر أولياء أمور الطلاب الرافضين تطعيم أبنائهم، بعد حثهم على استكمال التطعيمات والرفع بأسمائهم لتوجيهها للجهات المختصة؛ حيث يصنف رفض تطعيم الأطفال ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري، الذي يعاقب عليه النظام.
وقالت المصادر: إن وزارة الصحة -ممثلة في الرعاية الصحية الأولية- ذكرت أن نسبة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس انخفضت، وطالبت بضرورة حث أولياء الأمور على استكمال تطعيمات أبنائهم.. وفي حال وجود رفض أو تأخر في التطعيم يتم حصر أولياء الأمور، وتسجيل أسمائهم والرفع بها لإحالتها للجهات النظامية؛ لأن ذلك يصنف ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري الذي يعاقب عليه النظام؛ برغم تقديم وزارة الصحة لمبادرات لتحفيز المدارس ورواد الفصول وطلاب الصف الأول الابتدائي لاستكمال تطعيماتهم.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
09:50 AM
نسبة "الأول الابتدائي" تنخفض في ظاهرة تُعد تعنيفاً برغم تحفيز "الصحة"
علمت "الخليج 365" أن وزارتيْ التعليم والصحة تعملان على حصر أولياء أمور الطلاب الرافضين تطعيم أبنائهم، بعد حثهم على استكمال التطعيمات والرفع بأسمائهم لتوجيهها للجهات المختصة؛ حيث يصنف رفض تطعيم الأطفال ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري، الذي يعاقب عليه النظام.
وقالت المصادر: إن وزارة الصحة -ممثلة في الرعاية الصحية الأولية- ذكرت أن نسبة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس انخفضت، وطالبت بضرورة حث أولياء الأمور على استكمال تطعيمات أبنائهم.. وفي حال وجود رفض أو تأخر في التطعيم يتم حصر أولياء الأمور، وتسجيل أسمائهم والرفع بها لإحالتها للجهات النظامية؛ لأن ذلك يصنف ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري الذي يعاقب عليه النظام؛ برغم تقديم وزارة الصحة لمبادرات لتحفيز المدارس ورواد الفصول وطلاب الصف الأول الابتدائي لاستكمال تطعيماتهم.
، حصر الآباء الرافضين تطعيم أبنائهم تمهيداً لإحالتهم للجهات النظامية ،
المصدر : الخليج 365
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