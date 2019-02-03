، "بعد الأمطار جاء الغبار" .. العاصمة في واجهة تنبيهات #الإنذار_المبكّر ،

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واصلت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاتها لـ #منطقة_الرياض، فبعد تنبيهين أحدهما متقدم لحالة أمطار جاء الدور على الغبار، في حالة وصفها #الإنذار_المبكّر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الهيئة عن حالة الغبار: تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وتمتد للعاصمة، كما تشمل: الخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" وعبر #الإنذار_المبكّر تنبيهين لـ #الرياض الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الـ 10 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وشقراء والرياض العاصمة والخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكّر من صباح اليوم وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً وتستمر للعاشرة من صباح الأحد.
"بعد الأمطار جاء الغبار" .. العاصمة في واجهة تنبيهات #الإنذار_المبكّرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
واصلت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاتها لـ #منطقة_الرياض، فبعد تنبيهين أحدهما متقدم لحالة أمطار جاء الدور على الغبار، في حالة وصفها #الإنذار_المبكّر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الهيئة عن حالة الغبار: تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وتمتد للعاصمة، كما تشمل: الخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" وعبر #الإنذار_المبكّر تنبيهين لـ #الرياض الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الـ 10 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وشقراء والرياض العاصمة والخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكّر من صباح اليوم وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً وتستمر للعاشرة من صباح الأحد.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
09:44 AM
حالة تنشط معها الرياح السطحية وتثير الأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية
واصلت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاتها لـ #منطقة_الرياض، فبعد تنبيهين أحدهما متقدم لحالة أمطار جاء الدور على الغبار، في حالة وصفها #الإنذار_المبكّر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الهيئة عن حالة الغبار: تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وتمتد للعاصمة، كما تشمل: الخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" وعبر #الإنذار_المبكّر تنبيهين لـ #الرياض الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الـ 10 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وشقراء والرياض العاصمة والخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكّر من صباح اليوم وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً وتستمر للعاشرة من صباح الأحد.
، "بعد الأمطار جاء الغبار" .. العاصمة في واجهة تنبيهات #الإنذار_المبكّر ،
المصدر : الخليج 365
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