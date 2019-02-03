، بعد انتهاء مهلة نقلها.. حظائر المواشي بالمعيصم والكعكية محلك سر "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تتواصل مطالب تفعيل قرار أمين العاصمة المقدسة ومعاقبة مَن عرقل تنفيذه

انتهت المهلة التي وجّه بها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدتها شهران كاملان لنقل حظائر الماشية خلف النطاق العمراني، ويشمل ذلك مجازر المعيصم والكعكية.

تجولت "الخليج 365" صباح اليوم بحراج المعيصم بالخضراء، ولم ترصد أي مؤشر على تطبيق القرار الذي وجّه به أمين العاصمة المقدسة؛ إذ لا يزال الحراج يعمل بكامل طاقته دون إخلاء أو تواجد للجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار.

وتحدّث بلسان حال أهالي مخططات الشرائع والمنازل الملاصقة للحراج أحمد حماد، وقال لـ"الخليج 365": "استبشرنا خيراً بصدور القرار، وعوّلنا عليه الكثير بعد سنوات من المعاناة بسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات وما يخلفه الموقع من مخلفات تسببت في إغلاقة وهو خير شاهد على معاناتنا".

وتابع: "منذ أن صدر القرار، وأنا وغيري كثيرون نترقب أي مؤشر نشهد فيه تطبيق القرار، حتى انقضت المدة التي من المفترض أن تكون وقد أخلي الموقع فيها ونتنفس الصعداء إلا أننا لم نلاحظ أي تطبيق".

وأردف: "نتمنى أن يتم تطبيق القرار وأن تطبق العقوبات بحق من عرقل أو تسبب في تأخير تنفيذه فلا يشعر بحجم ما نحن فيه إلا من عاش تجربتنا والتي جعلتنا نعرض منازلنا للبيع هروباً من هذه الروائح وما تخلفه".

واختتم حديثة مؤكداً أن أملهم بالله ثم أمين العاصمة المقدسة أن يتابع القرار الذي تم إصداره وإدخاله حيز التنفيذ في القريب العاجل.

يُذكر أن أمين العاصمة المقدسة وجّه قبل شهرين من الآن، وتحديداً في الثاني من شهر ديسمبر للعام الماضي 2018، بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق "مكة- الليث" خلال شهرين؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.