محمد بن مسعود - الدمام - توقع تواجد رعدي مع البرد ورياح هابطة إضافة إلى انعدام للرؤية توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هطول أمطار يتمركز نشاطها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ 48 ساعة. وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله، سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة .. مع تواجد رعدي+بردية+رياح هابطة، الانعدام وشبه الانعدام واردان.. الحيطة مطلوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة. كراني عن الـ 48 ساعة القادمة: أبشروا بالمطر والحيطة مطلوبة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03 توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هطول أمطار يتمركز نشاطها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ 48 ساعة. وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله، سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة .. مع تواجد رعدي+بردية+رياح هابطة، الانعدام وشبه الانعدام واردان.. الحيطة مطلوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 09:24 AM توقع تواجد رعدي مع البرد ورياح هابطة إضافة إلى انعدام للرؤية توقع تواجد رعدي مع البرد ورياح هابطة إضافة إلى انعدام للرؤية توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هطول أمطار يتمركز نشاطها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ 48 ساعة. وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله، سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة .. مع تواجد رعدي+بردية+رياح هابطة، الانعدام وشبه الانعدام واردان.. الحيطة مطلوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة. ، كراني عن الـ 48 ساعة القادمة: أبشروا بالمطر والحيطة مطلوبة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر كراني عن الـ 48 ساعة القادمة: أبشروا بالمطر والحيطة مطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.