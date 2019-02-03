، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران ومكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على وسط وشرق المملكة والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.