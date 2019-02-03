، "الجزيرة دولة مغمورة صغيرة كبرت وصارت قناة".. كم من جريرة ارتكبتها في حق الأمة العربية؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ساق المغردون جرائمها وتجاوزاتها عبر وسم شهد تفاعلاً واسعاً

"الجزيرة دولة مغمورة صغيرة كبرت وصارت قناة".. بهذه الكلمات وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد قناة "الجزيرة" قبل نحو 17 عاماً في ليلة من ليالي قاهرة المعز، خلال أمسية شعرية بالعاصمة المصرية؛ وهو ما أثار ضحكات وتصفيق الحضور آنذاك، بسبب الإسقاط البديع للأمير الشاعر على دولة قطر وقناتها الأثيرة "الجزيرة"؛ في وقت كانت ترتدي فيه القناة القطرية قناعها بثبات، ولم يكن من الممكن كشفها إلا للمدققين والمتابعين المحنكين.

ففي الأول من نوفمبر عام 1996م انطلقت قناة "الجزيرة"، واستقبلت الشعوب العربية المولود الإعلامي الجديد بسعادة وتفاؤل، بصرح إعلامي يُرجى أن يكون صاحب رسالة مهنية سامية، يضاهي بها الشبكات الإعلامية الأجنبية الشهيرة، وينقل الواقع العربي بمصداقية للخارج؛ ولكن سرعان ما انكشفت الشبكة القطرية، ومع سقطة تلو الأخرى وتجاوز وراء الآخر؛ سقط القناع الزائف للقناة الخبيثة، وأزيح الستار عن وجهها الحقيقي؛ كونها صاحبة أجندة سياسية، وأداة من أدوات السيطرة الإعلامية لنظام الدوحة.

صندوق "الجزيرة" الأسود

تلك السقطات كانت حديث المغردين على "تويتر"، وتحت وسم #قناه_الجريره، ساق المغردون جرائم عديدة وتجاوزات كثيرة أقدمت عليها "الجزيرة" منذ تأسيسها في حق المملكة العربية السعودية خاصة، والدول العربية عامة؛ ليشكل الوسم الذي شهد تفاعلاً واسعاً، ما يمكن تسميته بـ"الصندوق الأسود" للقناة القطرية.

واختار المغردون فضح "الجزيرة" عبر وسم حمل عنواناً لكلمة تأتي على نفس الوزن والشكل والقافية؛ ولكن ربما رأى المغردون معنى رمزياً لهذا الاختيار؛ فـ"الجريرة" كما يعرّفها المعجم الوسيط هي الجناية أو الذنب، و"الجزيرة" هي الإثم والخطيئة التي ارتكبها النظام القطري المارق في حق الأمة العربية بإطلاق قناة تبث سمومها ليلاً نهاراً في الجسد العربي، وتزرع الفتنة والفُرقة بين أبناء الوطن العربي الكبير، وتنثر الأكاذيب والافتراءات يميناً ويساراً غبر عابئة بالدماء التي تراق، والأرواح التي تزهق.. فهي جناية لا تغتفر في حق أبناء العرب.

وبرغم صعوبة حصر جرائم "الجزيرة" وسقطاتها المهنية والأخلاقية؛ فإن المغردين عددوا مساوئها، فذكروا تشجيعها للتظاهر في المملكة، وتهييج الرأي العام السعودي، وبث الفوضى عبر التغطية الموسعة لبعض أعمال الشغب لمثيري الفتن في القطيف، وتصويرها كأنها احتجاجات ومطالبات شعبية؛ فضلاً عن ترويجها للمخططات والمطالبات الإيرانية بتدويل الحج والأماكن المقدسة، التي أكرم الله المملكة وشرّفها برعايتها والاهتمام بها، ومؤخراً محاولاتها الحثيثة للنيل من سمعة المملكة، و"تسييس" قضية وفاة مواطن سعودي في قنصلية بلاده، وتحويلها من قضية جنائية إلى سياسية عبر بث الأكاذيب والشائعات.

كما عدد المغردون جرائم القناة الخبيثة في حق الدول العربية، كتشجيعها للتظاهرات والاحتجاجات، والتحريض على الثورة، واستضافة المعارضين والمناوئين للأنظمة العربية لتلميعهم والحديث بشكل سلبي عن بلدانهم؛ فضلاً عن استضافتها لرؤوس الإرهاب الدولي، وزعماء التنظيمات المتطرفة مثل "ابن دلان" و"البغدادي" و"الظواهري"، وتقديمهم في هيئة الأبطال والمناضلين.

تفاعل واسع

وشهد الوسم المشار إليه، تفاعلاً واسعاً؛ فكتب منذر آل الشيخ معلقاً عليه: "جرّت الجزيرة على الأمة ويلات لا تحصى، أسأل الله تعالى أن يجعل كل نقطة دم سالت في رقبة كل من سعى فيها".

ووصف الكاتب الصحفي سلمان الدوسري القناة القطرية بـ"أستاذة الفتنة"؛ فقال: "أستاذة الفتنة بين الشعوب.. بروفسورة التحريض بين الأشقاء.. محترفة خراب دول.. إن لم تكن هي قناة الجريرة فمن غيرها؟! النقطة مقدارها.. والفتنة مقرها ودارها".

وفي ذات السياق، قال الإعلامي عبدالله البندر: "نعم (الجريرة) وهي الذنب التي جرت المصائب وأججت الشعوب على بعضها، وانتهكت أخلاقيات الإعلام بأفكارها الهدامة".

واستذكر المغرد سلمان بن حثلين إحدى سقطات القناة القطرية التي تعود لـ16 عاماً مضت؛ فكتب: "أذكر في عام 2003 أني قرأت على قناة الجريرة خبراً منقولاً عن أسامة بن لادن يلقبونه بـ(فضيلة الشيخ!) رأس الخوارج في هذا العصر، يكنى بفضيلة الشيخ على شاشة قناة الجزيرة! بينما بقية القنوات حول العالم يلقبونه (بالإرهابي).. جميع الإرهابيين ومعارضي الدول أبرزتهم قناة الجزيرة كأبطال!".

بدوره أدلى الداعية نايف العساكر بدلوه، فكتب عنها: "قناة الجزيرة تستحق بكل جدارة تسميتها بقناة الجريرة؛ حيث إنها جرّت على الأمة العربية المصائب والخذلان؛ من خلال ترأسها للإعلام الإرهابي، وتلميع الرموز والجماعات الإرهابية، واستخدام السفلة والمرتزقة لزرع الفتنة في المجتمعات الآمنة".

فيما أشار المحلل السياسي فهد ديباجي إلى ارتباط "الجزيرة" بجهازيْ المخابرات القطرية والإسرائيلية؛ إذ قال: "قناة تشرف عليها المخابرات القطرية والموساد. وُجدت من أجل خدمة مشاريع محور الشر وإسرائيل. تسوّق لسمومها تحت ما تسميه بالربيع العربي؛ لدعم الفوضى والفتنة والإرهاب في الوطن العربي".

وذكر أحد المغردين حقيقة استضافة "الجزيرة" لـ"ابن لادن" في أول ظهور إعلامي له، بقوله: "تعتبر هذه القناة هي المنبر الإعلامي الأول للإرهابيين، والصوت الناطق لهم.. فأول من أجرى لقاء مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن هي الجريرة".

ولفت المغرد علي الحربي إلى معاداة القناة القطرية للسعودية بشكل خاص، فقال: "منذ انطلاق الجريرة وهي تعادي الدول العربية، والسعودية تحديداً؛ ولكن كانت تعمل بحذر وتتخبى خلف المهنية المصطنعة؛ ولكنها انكشفت بعد المقاطعة، وظهرت بمظهرها الخبيث الذي يعكس صورة حكومة قطر تجاه الدول العربية".

وكتب خالد المرشدي لافتاً إلى ادعاء "الجزيرة" المهنية وتعدد الآراء: "قناة الجريرة تجرك إلى الثورات وتجرك إلى الدمار، وتدّعي أنها مع حرية الرأي والرأي الآخر، ولم نرَ منها إلا رأياً واحداً، وهو ما تريده قناة الجريرة؛ ألا وهو إسقاط كل الدول العربية وتفكيكها".

وشارك أحد المغردين رابطاً لمقال منشور على موقع قناة "الجزيرة"، يحمل تلميحات تحريضية مباشرة وغير مباشرة للانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير.

بينما شارك المغرد مثيب الطرفي مقطع فيديو لأحد البرامج الوثائقية التي أنتجتها "الجزيرة"، وتسيء من خلاله للجيش الكويتي، وكتب معلقاً: "من أرشيف الجزيرة 2001م برنامج (فلسطين تحت المجهر)، يسلط الضوء على ما يسمونه: جرائم الجيش الكويتي ضد الفلسطينيين والعراقيين بعد التحرير. لا يعلم بعض الكويتيين ماذا فعلت بهم الجريرة من تحريض الرأي العام تجاه بلدهم".