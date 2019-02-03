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تنوّعت مشاريع درء مخاطر السيول التي قامت بها أمانة منطقة تبوك خلال السنوات الماضية، وأسهمت في فتح مجاري الأودية وتسهيل جريانها بطول (٩٠) كم، شملت: وادي ضبعان – وادي خور رايس – وادي الإثيلي – وادي أبونشيفة – وادي البقار، التي تمر جميعها بمعظم أطراف مدينة تبوك.
وأظهرت صورٌ، حصلت عليها "الخليج 365" بين عامَي 1434 هـ و1440 هـ، الفرق خلال السنوات الماضية التي أنشئ فيها عددٌ من العبّارات في تقاطعات الطرق مع الأودية؛ ما أدّى إلى عدم قطع السيول تلك الطرق وتسهيل الحركة المرورية دون حدوث أيّ معوقات.
وتمّ تنفيذ خلال تلك الفترة (٧) عبّارات على تقاطعات الطرق على الأودية، وهي: عبّارتان صندوقيتان على وادي أبو نشيفة بعرض (١٣٠) م٢، ثلاث عبّارات قوسية على وادي ضبعان بعرض (٩٠) م، عبّارتان صندوقيتان على وادي الصفا والشفا بعرض (٧٠) م.
مشاريع درء مخاطر السيول بتبوك خلال 6 سنوات .. هكذا كانت فكيف أصبحت؟بدر الجبل الخليج 365 2019-02-03
تنوّعت مشاريع درء مخاطر السيول التي قامت بها أمانة منطقة تبوك خلال السنوات الماضية، وأسهمت في فتح مجاري الأودية وتسهيل جريانها بطول (٩٠) كم، شملت: وادي ضبعان – وادي خور رايس – وادي الإثيلي – وادي أبونشيفة – وادي البقار، التي تمر جميعها بمعظم أطراف مدينة تبوك.
وأظهرت صورٌ، حصلت عليها "الخليج 365" بين عامَي 1434 هـ و1440 هـ، الفرق خلال السنوات الماضية التي أنشئ فيها عددٌ من العبّارات في تقاطعات الطرق مع الأودية؛ ما أدّى إلى عدم قطع السيول تلك الطرق وتسهيل الحركة المرورية دون حدوث أيّ معوقات.
وتمّ تنفيذ خلال تلك الفترة (٧) عبّارات على تقاطعات الطرق على الأودية، وهي: عبّارتان صندوقيتان على وادي أبو نشيفة بعرض (١٣٠) م٢، ثلاث عبّارات قوسية على وادي ضبعان بعرض (٩٠) م، عبّارتان صندوقيتان على وادي الصفا والشفا بعرض (٧٠) م.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
08:46 AM
شهدت عبّارات وفتح مجاري الأودية وتسهيل جريانها بطول 90 كيلو متراً
تنوّعت مشاريع درء مخاطر السيول التي قامت بها أمانة منطقة تبوك خلال السنوات الماضية، وأسهمت في فتح مجاري الأودية وتسهيل جريانها بطول (٩٠) كم، شملت: وادي ضبعان – وادي خور رايس – وادي الإثيلي – وادي أبونشيفة – وادي البقار، التي تمر جميعها بمعظم أطراف مدينة تبوك.
وأظهرت صورٌ، حصلت عليها "الخليج 365" بين عامَي 1434 هـ و1440 هـ، الفرق خلال السنوات الماضية التي أنشئ فيها عددٌ من العبّارات في تقاطعات الطرق مع الأودية؛ ما أدّى إلى عدم قطع السيول تلك الطرق وتسهيل الحركة المرورية دون حدوث أيّ معوقات.
وتمّ تنفيذ خلال تلك الفترة (٧) عبّارات على تقاطعات الطرق على الأودية، وهي: عبّارتان صندوقيتان على وادي أبو نشيفة بعرض (١٣٠) م٢، ثلاث عبّارات قوسية على وادي ضبعان بعرض (٩٠) م، عبّارتان صندوقيتان على وادي الصفا والشفا بعرض (٧٠) م.
، مشاريع درء مخاطر السيول بتبوك خلال 6 سنوات .. هكذا كانت فكيف أصبحت؟ ،
المصدر : الخليج 365
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