، شاهد .. "تميم" يتخلى عن وقاره ويدفع قائد المنتخب القطري ليلتقط لنفسه صورة مع الكأس! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تداول المغرِّدون على نطاق واسع مقطع فيديو غريباً يظهر فيه أمير دولة قطر تميم بن حمد؛ وهو يدفع قائد المنتخب القطري بصورة غير لائقة؛ حتى يتمكّن من التقاط الصور مع شقيقه وأطفال الأسرة الحاكمة رفقة الكأس!

ويبدو في المقطع القصير "تميم"؛ وهو يتخلى عن وقاره ويدفع يد اللاعب حسن الهيدوس؛ الذي كان يقبض على الكأس؛ ليتوارى خجلاً بعد أن دفعه أمير البلاد، لينفرد بالكأس مع شقيقه جاسم بن حمد وأطفال العائلة، في مشهد صادم للمتابعين.

وتفاعل المغرِّدون مع المقطع، مبدين ضيقهم من طريقة تعامل أمير البلاد المتعالية مع قائد المنتخب المتوّج، فيما تهكم البعض مشيرين إلى أن معظم اللاعبين مجنسون، وفي ذلك المشهد إشارة إلى انتهاء مهمتهم بعد فوزهم بالكأس، وإيذاناً بعودتهم إلى ديارهم وبلدانهم الأصلية.

وكتب المغرِّد محمد الشهري؛ معلقاً على المقطع: "هو يعرف أنهم مرتزقة استأجرهم من كل قارات العالم لا قيمة لهم".

وذكر أحد المغرِّدين: "نفس الحركة عملها أبوه مع حمد بن جاسم؛ لما فازت قطر بتنظيم كأس العالم.. دف حمد وراح حضن ابنه".

وقال مغرِّد آخر: "وقاحة وقلة أدب تعامله مع الهيدوس.. هذه رسالة لكل من يفكر في الجنسية القطرية".