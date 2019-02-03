، بعد التنبيه المتقدم .. #الرياض تعود لواجهة "الإنذار المبكّر" والحالة ماطرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى المنطقة الشرقية .. تستمر لمساء اليوم وتشمل العاصمة ومحافظات عدة

أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، وعبر #الإنذار_المبكّر، تنبيهيْن لـ #الرياض والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تبدأ بالشرقية 10 صباحاً وتستمر للخامسة مساء اليوم، وتشمل الدمام والظهران والأحساء وبقيق والقطيف والأجزاء المجاورة.

وفي الرياض، تبدأ الحالة أيضا الـ 10 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والغاط وشقراء والرياض العاصمة والخرج والدوادمي والأجزاء المجاورة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً في وقتٍ سابقٍ اليوم للرياض من استمرار هطول الأمطار، في حالة بدأت السادسة والنصف صباحاً وتستمر للعاشرة من صباح الأحد.