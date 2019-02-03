محمد بن مسعود - الدمام - تشهد العاصمة الرياض هطول أمطارٍ، صباح اليوم، وسط أجواء جميلة، ودشّن المغرِّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان "#الرياض_الآن، عبّروا فيه عن فرحتهم بالأمطار والأجواء الجميلة؛ داعين الله أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع. هطول أمطار على الرياض .. صباح اليوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03 تشهد العاصمة الرياض هطول أمطارٍ، صباح اليوم، وسط أجواء جميلة، ودشّن المغرِّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان "#الرياض_الآن، عبّروا فيه عن فرحتهم بالأمطار والأجواء الجميلة؛ داعين الله أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 08:27 AM تشهد العاصمة الرياض هطول أمطارٍ، صباح اليوم، وسط أجواء جميلة، ودشّن المغرِّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان "#الرياض_الآن، عبّروا فيه عن فرحتهم بالأمطار والأجواء الجميلة؛ داعين الله أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع. ، هطول أمطار على الرياض .. صباح اليوم ،

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