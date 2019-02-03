أمير الرياض يرعى حفل اختتام مهرجان «عبية» للجواد العربي

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء السبت، حفل اختتام فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي «عبية» في درة الرياض .

وعبر أمير الرياض عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، وقال: "الخيل جميلة والأجمل أن يكون لها مثل هذه العناية والاهتمام وتُعزز لها المنافسات التي تدفع بالجميع إلى العمل المتواصل لمستوى رائع من المرابط نستطيع من خلاله المشاركة عالميًا بشكل أكبر".

ووصف الاقبال لمثل هذه المناسبات بالجميل والمميز، مقدمًا شكره للقائمين على الفعالية والداعمين لها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وتوج الأمير فيصل بن بندر ملاك الإسطبلات والمرابط الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة "الفحول" وهم مربط التنهاة، عقب فوز الفحل أوس أبولو" وحصوله على الذهبية ومربط أرسان، عقب فوز الفحل مرجان الزبير" وحصوله على الفضية وإسطبلات الخالدية عقب فوز الفحل "فخر الخالدية" وحصوله على البرونزية .

حضر الحفل عدد من الأمراء والمهتمين بجمال الخيل العربي.

