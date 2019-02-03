زوج مسافرة يكشف لـ«عاجل» عن أسباب هبوط رحلة الخطوط السعودية في مطار بيشة

قدم زوج إحدى المسافرات على الخطوط السعودية شكره لمنسوبي الشركة على حرصهم، واهتمامهم بزوجته، والتعامل مع الموقف الذي مرَّت به على أنها ضمن الحالات الإنسانية التي تستوجب تقديم كامل الرعاية لها، وتوفير كل الخدمات لها، بما فيها الخدمة الإسعافية والطبية؛ حفاظًا على صحتها وسلامتها، والاهتمام كذلك بطفلتيها اللتين كانتا برفقتها أثناء رحلتهن.

وسارعت الخطوط الجوية السعودية، مساء أمس، بهبوط رحلتها رقم 1787 اضطراريًا في مطار بيشة؛ لإنقاذ حياة مواطنة سعودية (35 عامًا) أصيبت بوعكة صحية مفاجئة على متن الرحلة خلال رحلتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الملك عبدالله بمدينة جازان.

وأكد زوج المسافرة المريضة المواطن علي بن يحيى خبراني ل"عاجل" أنه تلقى اتصالًا من أحد المشرفين بالخطوط الجوية السعودية، أبلغه بأنَّ زوجته تعرضت لمشاكل صحية استدعى هبوط الرحلة التي هي على متنها في مطار بيشة من أجل إسعافها، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها؛ بسبب تعرضها لهبوط في ضغط الدم، وضيق في التنفس دخلت معها في حالة من التشنجات الحادة.

وأضاف أنه على الفور عرضوا حالتها بعيادة مطار بيشة وجهزوا لها الإسعاف لنقلها إلى المستشفى العام، وبقيت تحت الملاحظة الطبية لأكثر من ساعة كاملة؛ حيث أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، والعلاج المناسب والاطمئنان على صحتها من قبل الأطباء، واتضح فيما بعد أنها بدأت تستعيد عافيتها، وأن وضعها الصحي مستقر وبإمكانها العودة إلى المطار وإكمال رحلتها الجوية.

وأوضح زوج السيدة المسافرة، أنه في الوقت ذاته قام فريق من الخطوط السعودية بمرافقة زوجته المريضة إلى المستشفى وظل يتابع حالتها حتى عادت إلى المطار واستأنفت رحلتها.

وأشار زوج المسافرة بأنَّ المشرفين في الخطوط السعودية ظلوا على تواصل مستمر معها طيلة الساعات الماضية إلى أن أعلنت الخطوط السعودية، بأنها وفرت رحلة استثنائية ستقوم باستئناف رحلة المسافرين التي من ضمنهم المريضة من مطار بيشة إلى مطار الملك عبد الله بمدينة جازان، بعد انتظار دام تقريبًا 11 ساعة متواصلة بدأت من الساعة 3:25 عصر السبت، وانتهت مع انطلاق الرحلة الاستثنائية عند الساعة 2:20 صباح اليوم الأحد .

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس فهد باهذيلة في تصريح لـ«عاجل» بأن الخطوط السعودية وموظفيها الأكفاء في كافة المواقع يعملون جميعًا بكل إمكاناتهم، من أجل خدمة الضيوف المسافرين وعلى جميع رحلاتها والحرص على سلامتهم وراحتهم .

