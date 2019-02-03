أمين مجمع البحوث الإسلامية في مصر يشيد بجناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

ثمَّن جهود خادم الحرمين في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم
زار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في مصر الدكتور محيي الدين عفيفي، أمس السبت، جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي".
وأشاد "عفيفي" بما رآه من نتاج ثقافي وعلمي وأدبي من تراث المملكة، ونتاج الجامعات السعودية ودور النشر الخاصة، لاسيما في العلوم الشرعية والدينية.
وثمَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المصري دور وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة الدعوة الإسلامية والمسلمين حول العالم. مؤكدًا أن المملكة ومصر جناحا الأمة العربية والإسلامية، وأن العلاقات بين البلدين ممتدة وذات جذور تاريخية قديمة.
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