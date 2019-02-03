السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية



الباحة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج الدورات التدريبية، وذلك في كل من الباحة، والعقيق، وبلجرشي، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 - 1440هـ.

وأبانت الكلية أن الدورات المخصصة للنساء تضمنت السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية, وأساسيات صيانة الجوال, وخدمة العملاء, والفن التشكيلي بالوسائط المتعددة, إضافة إلى دورة جرائم الكمبيوتر وكيفية حماية النظام والمخصصة للرجال والنساء.

ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.

// انتهى //

08:56ت م

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الباحة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج الدورات التدريبية، وذلك في كل من الباحة، والعقيق، وبلجرشي، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 - 1440هـ.وأبانت الكلية أن الدورات المخصصة للنساء تضمنت السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية, وأساسيات صيانة الجوال, وخدمة العملاء, والفن التشكيلي بالوسائط المتعددة, إضافة إلى دورة جرائم الكمبيوتر وكيفية حماية النظام والمخصصة للرجال والنساء.ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.// انتهى //08:56ت م0009

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