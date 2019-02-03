شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات على حساب أمانة الجوف تثير التعصب الكروي والان نبدء بالتفاصيل

تشكل الحسابات الرسمية للجهات الحكومية والأهلية احد مصادر المعلومات التي تصدرها تلك الجهات ، والتي تكون محط انظار الكثير من المتابعين والتي يقدر اعداد المتابعين فيها بالملايين وذلك حسب أهمية الحساب والجهة التي يتبع لها ذلك الحساب ، وما حدث مؤخراً للعديد من الحسابات والتي يُديرها اشخاص غير محترفين وغير مسئولين تسببوا في حدوث الكثير من الجدل وسط المتابعين بكتابة تغريدات لا تمس الجهة باي صلة ، واغلبها تكون عن الرياضة والتعصب الرياضي . وفي حادثة ليست الأولى من نوعها في اثارة التعصب الرياضي للعديد من الحسابات الرسمية ، حيث صدرت عن حساب أمانة منطقة الجوف تغريدة على هاشتاق مباراة #النصر_التعاون كان محتواها " الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يالهلال مبروك الدوري " ، وبعد انتشار التغريدة بشكل واسع قامت أمانة منطقة الجوف بحذف التغريدة وكتابة رد آخر مستفز للجماهير الرياضية كان محتواه " نبارك للتعاون والخطأ وارد ، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس " لتقوم بعدها بحذف التغريدة الثانية دون تقديم اعتذار لائق للمتابعين للجماهير الرياضية .



كانت هذه تفاصيل خبر تغريدات على حساب أمانة الجوف تثير التعصب الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.