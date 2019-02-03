الجزائر: بوتفليقة يترشح للرئاسة وصحته لا تساعده على قيادة حملته الانتخابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

توقع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيي، الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني أمس، ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بنسبة 99%.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه في العاصمة الجزائر، إن السلطة لديها مرشح بديل في حال امتناع الرئيس بوتفليقة عن دخول انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل، ولكن أويحيي تابع بالقول:»في حين لا يكاد لدينا شك في ترشحه الذي أصبح شبه أكيد ويقين.»

وأضاف أن صحة الرئيس الحالي للجزائر لن تسمح له بقيادة حملته الانتخابية في حال قرر الترشح لعهدة خامسة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حرج في عدم قدرة بوتفليقة على الخروج خلال مرحلة الحملة الانتخابية.

وقال أويحيي: «ليس (بوتفيلقة) بحاجة لذلك، والشعب يعرف رئيسه عز المعرفة وبنسبة 100%، من العهدة الأولى، رغم ذلك سنكون رجاله في الميدان وسنتعاون جميعا في تسيير حملته، المهم أن يترشح ويقبل خوض الاستحقاقات الجارية ويكرس الاستمرارية التي نناشده بها».