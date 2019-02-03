أبوالغيط يبحث حلحلة الأزمة الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام الذي يزور القاهرة حاليا، سبل حلحلة الأزمة الليبية ومرافقة الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد، وبشكل يفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي أن الأمين العام والمبعوث الأممي اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية.