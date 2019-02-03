تايكوندو أبها بطلا للكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق فريق أبها بطولة المملكة للتايكوندو للكبار في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للأوزان الأولمبية للشباب، والأولى التي أقيمت بنادي الوحدة. وحلت مدرسة الانتصار ثانيا، ونادي الجبيل ثالثا، ومدرسة جدة رابعا، ونال نادي حراء كأس الفريق المثالي، وحقق لاعب مدرسة الانتصار فاروق تركمان جائزة أفضل لاعب.



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