مصادر توضح لـ«عاجل» تفاصيل دهس طفل بالطائف: البحث جارٍ عن الجاني

أوضحت مصادر لـ«عاجل»، اليوم السبت، تفاصيل حادث دهس طفل كان يلهو مع رفقائه بالطائف، مشيرة إلى أن البحث ما زال جاريًا عن المركبة وقائدها المتسببة في الحادث.

وأوضحت المصادر، أن متهورًا كان يقود مركبة مساء أمس الجمعة، ويسير بسرعة جنونية ما تسبب في دهس طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، كان يلهو مع أقرانه؛ ليلقى حتفه على الفور.

وأضافت أن قائد المركبة تمكن من الهرب من الموقع، تاركًا الطفل ينزف ويلفظ أنفاسه الأخيرة، موضحة أن الحزن خيَّم على عائلة الطفل والذين كانوا يحضرون اجتماعًا أخويًّا عائليًّا، لتتغير حالة الفرح إلى الحزن، مؤكدة أن البحث ما زال جاريًا عن المركبة وقائدها.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على 5 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في مشاجرة، نتج عنها دهس أحد المشاركين فيها، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وفي منطقة تبوك، تابع أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، حادث اصطدام حافلة أردنية بعدد من الإبل السائبة مساء أمس الجمعة، على طريق تيماء – تبوك، أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفر عن وفاة راكبين ووقوع إصابات لعدد من الركاب.

ووجَّه أمير تبوك، الجهات ذات العلاقة كافة، بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين لبلادهم، معربًا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وسائلًا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.

كما تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية إلى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادث في حينه، وتم نقل المصابين لمستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية، وكذلك تأمين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي القحطاني أنه تم تأمين باص بديل وغادر جميع ركاب الحافلة اليوم السبت، متجهين إلى الأردن فيما لا يزال 6 من المصابين محل المتابعة الطبية.