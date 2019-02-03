السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 121 قتيلاً



برومادينو 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

ارتفع عدد ضحايا انهيار السد على حدود منجم للحديد الخام في البرازيل إلى 121 قتيلاً في حين إن 226 شخصًا آخرين ما يزالون في عداد المفقودين.

ووفقًا لتقديرات قوات الإنقاذ البرازيلية لا تكاد توجد آمال في العثور على ناجين حيث كان السد المقام على منجم كوريجو دو فيجاو قد انهار يوم 25 يناير الماضي.

وطمر الانهيار الطيني الذي أعقب سقوط السد أجزاءً من المنشأة والمساكن القريبة منها في ولاية ميناس جيرايس ودفن تحته كثيرًا من المنازل والبشر والحيوانات.

وبلغت كمية الطمي والأوحال التي انسابت حوالي 12 مليون متر مكعب على مساحة 290 هكتارًا.

// انتهى //

07:29ت م

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برومادينو 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسارتفع عدد ضحايا انهيار السد على حدود منجم للحديد الخام في البرازيل إلى 121 قتيلاً في حين إن 226 شخصًا آخرين ما يزالون في عداد المفقودين.ووفقًا لتقديرات قوات الإنقاذ البرازيلية لا تكاد توجد آمال في العثور على ناجين حيث كان السد المقام على منجم كوريجو دو فيجاو قد انهار يوم 25 يناير الماضي.وطمر الانهيار الطيني الذي أعقب سقوط السد أجزاءً من المنشأة والمساكن القريبة منها في ولاية ميناس جيرايس ودفن تحته كثيرًا من المنازل والبشر والحيوانات.وبلغت كمية الطمي والأوحال التي انسابت حوالي 12 مليون متر مكعب على مساحة 290 هكتارًا.// انتهى //07:29ت م0007

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