صافرة بحرينية للهلال والعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام بحرينيا لقيادة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، في المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستجرى في الثامن من مارس المقبل في العين.

وسيقود المباراة حكم الساحة نواف شكرالله، ويعاونه ياسر تلفت، ومحمد جعفر، والحكم الرابع إسماعيل حبيب، فيما سيكون العراقي علاء عبدالقادر مقيما للحكام.