الإمارات تستضيف عمومية آسيوي السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض يعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لمنطقة الخليج بالاتحاد الدولي لكرة السلة بآسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستعقد اجتماعات وورش عمل للجنة التنظيمية، ويمثل السعودية في الاجتماعات عبيد مدني في اجتماع للجنة (3×3)، ومنصور بن حسين في اجتماع اللجنة التنظيمية، وعبدالإله بن شعيل ومنصور بن حسين في الجمعية العمومية وورش عمل الاتحاد الدولي بآسيا لتطوير الإدارة والخطة الاستراتيجية.



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