بدء أكبر هجرة بشرية سنوية في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين
بدأت أكبر هجرة بشرية سنوية في الصين، حيث يسافر مئات الملايين ليكونوا مع أسرهم للاحتفال بالعام الصيني الجديد الذي يصادف الخامس من فبراير.
وتتوقع السلطات إجمالي 2.99 مليار رحلة بالسيارات والقطارات والطائرات خلال العطلة التي تستمر 40 يوما.
وتشير تقديرات لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إلى زيادة بنسبة 8.3 % في السفر عبر السكك الحديدية، و12% في السفر الجوي، و1.77 مليون رحلة دولية في المتوسط يوميا خلال الأسبوع الحالي.
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