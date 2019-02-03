فيل رضيع يسقط سائحا أرضا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتشر فيديو مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه فيل رضيع يسقط أحد السياح أرضا، لاعبا معه أثناء محاولته التقاط صورة ذاتية مع مجموعة فيلة أخرى، حسبما ذكر في موقع Times Now News.

وصور الفيديو في محمية شيانغ ماي للفيلة التي توفر مأوى للفصائل المهددة بالانقراض في شمال تايلاند، والتي تقع على بعد 60 كلم من مدينة شيانج ماي.

والتقطت اللحظة الكوميدية بواسطة سائح آخر، حيث جرت مشاركتها لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي.