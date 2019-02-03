إنقاذ سياح حاصرتهم فيضانات في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب هطول الأمطار المستمرة بغزارة في حدوث مزيد من الفيضانات شمال شرق أستراليا، حيث جرى إنقاذ أربعة سياح بعد محاصرتهم في سياراتهم بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقالت وكالة «أسوشيتيد برس» الأسترالية أمس إن سائحين ألمانيين وسائحين سويسريين لم يتعرضوا لإصابات بعد أن إنقاذهم من أحد المزارعين المحليين الذي انتشلهم بمروحيته الخاصة من نهر ديامانتينا الذي فاضت مياهه بالقرب من منطقة ميدلتون بولاية كوينزلاند.

وتتقطع السبل بآلاف الأشخاص منذ أمس الأول، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان واسع للأنهار في الأجزاء الوسطى والشمالية من الولاية.

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية، هطلت في الأيام الثمانية الماضية أمطار سنوية بمعدل أكثر من الطبيعي في ولاية كوينزلاند.